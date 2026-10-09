Barcelona aprova apujar l'IBI un 150% als titulars de 4 o més llicències de pisos turístics

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat amb els vots a favor del PSC, BComú i ERC, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP i Vox apujar l'IBI un 150% als titulars de 4 o més llicències de pisos turístics.
En una sessió extraordinària celebrada aquest divendres, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha sostingut que aquesta mesura servirà per "endurir i desincentivar" aquesta pràctica a la ciutat fins que entri en vigor l'eliminació de les llicències el 2028.
Ha xifrat en 6.000 casos, un 60% del total de les llicències, en els quals s'aplicarà la pujada del 150%, i en 1.200, un 11% del total, els casos en els quals s'aplicarà una pujada del 100%, en disposar de 2 a 3 llicències de pisos turístics.
Valls ha aclarit que el consistori no està gravant a particulars que tenen una llicència turística, sinó que més de la majoria dels casos són empreses: "Es dediquen a explotar una activitat econòmica i es volen relacionar amb l'Ajuntament com si portessin un pis, i no, no és un pis, és una activitat econòmica pura i dura".
El consistori ha materialitzat aquesta mesura, que entra en període d'al·legacions i s'haurà de validar en el ple de desembre, després de l'aprovació dels decrets d'habitatge del Govern central a la Diputació Permanent del Congrés, que van decaure la setmana després del vot en contra del PP, Vox i Junts.
GRUPS
El regidor de Junts Arnau Vives ha lamentat que, tal com veu habitual el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, aquesta pujada d'impostos no baixarà els que paguen els ciutadans, a més d'incrementar la inseguretat jurídica de l'habitatge.
El portaveu dels Comuns, Marc Serra, ha celebrat la mesura, però ha lamentat que l'abast sigui limitat: "Permetrà apujar l'IBI als 10.000 pisos turístics, però el problema que tenim a Barcelona no és aquest, és l'especulació. I per això diem que s'ha de revisar l'IBI a les 800.000 habitatges de la ciutat".
Per part d'ERC, la regidora Rosa Suriñach ha subratllat que el pròxim pas serà posar la mirada en els immobles buits que hi ha a la ciutat i "apujar l'IBI a aquells pisos en els quals ja fa 2 anys que no hi viu ningú", alhora que ha demanat que el govern municipal comenci a fer un registre de quants són.
Per la seva banda, el regidor del PP Víctor Martí ha criticat que l'executiu de Collboni no està actuant amb proporcionalitat i ha considerat l'augment de l'impost una "estocada fiscal" a un determinat grup de propietaris.
Finalment, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha assegurat que la iniciativa no és consistent perquè no assegura que aquests habitatges entrin al mercat residencial: "Si la seva propietat hagués estat l'habitatge haurien eliminat la reserva del 30% o haguessin fomentat la construcció i buscat aliances".