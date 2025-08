Barcelona aplica 37 mesures al barri de la Sagrada Família per mitigar l'impacte turístic

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a aplicar aquest estiu el Pla d'Acció de l'Espai de Gran Afluència (EGA) 2024-2027 amb 37 mesures per mitigar l'impacte turístic al barri de la Sagrada Família, informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.

El pla compta amb un pressupost de 15.442.200 euros i estan en marxa el 65% de les accions per alliberar l'espai públic, impulsar el comerç de proximitat, reduir l'impacte dels visitants i recuperar espais per a les activitats veïnals.

Una mesura és un dispositiu de gestió de conflictes fins a novembre amb la presència del Servei de Gestió de Conflictes d'Àmbit Social a l'Espai Urbà (SGC).

A aquesta acció se suma un reforç de la Guàrdia Urbana, de la neteja (amb deu papereres d'autocompactació d'alta capacitat) i la presència d'agents cívics, amb sis efectius.

El tinent d'alcalde d'Economia i regidor de l'Eixample, Jordi Valls, ha assegurat que el més important de la ciutat són els seus veïns i veïnes, que volen "recuperar" la ciutat per a si mateixos.

COMERÇOS

S'ha impulsat una campanya d'inspecció des de maig per garantir que els establiments de l'entorn compleixen la normativa: 28 de les 41 terrasses inspeccionades no tenen anomalies i unes altres tretze incompleixen la norma, principalment per excés d'ocupació d'espai, més taules de les autoritzades o elements no autoritzats.

L'Ajuntament també ha fet servir les subvencions 'Impulsem el que fas' en dues modalitats de fins a 8.000 i 22.000 euros cadascuna: per millorar la competitivitat de comerços i serveis de proximitat amb menys de 200 m2 i per impulsar la instal·lació de nova activitat econòmica de proximitat en locals de planta baixa.

MOBILITAT

S'ha traslladat la parada de taxis a la cantonada Mallorca-Lepant per alliberar la cantonada més pròxima al temple, que ara queda reservada a cossos policials, que també tindran reservat l'encreuament Provença-Sardenya, "que els taxistes fan servir de manera incorrecta per deixar visitants".

A més, abans de setembre s'afegirà un carril bus en el tram de Mallorca entre Lepant i Marina, per evitar que s'hi aturin vehicles.

CAMPANYA DE CIVISME PER A VISITANTS

També s'ha desplegat una campanya de civisme i turisme responsable 'Everyone is welcome. Be respectful and you'll be respected', dirigida als visitants i que s'està distribuint entre turistes, guies i responsables de grups organitzats.

La campanya demana no bloquejar voreres ni entrades a edificis i travessar el carrer per passos de vianants; informa de la presència d'agents cívics; recorda les multes de fins a cent euros per consumir alcohol a l'espai públic, la prohibició de comprar a venda ambulant, de volar drons i llençar escombraries a terra.

OBRES AL CARRER MARINA

A mitjan setembre començaran les obres, d'uns vuit mesos i mig, de l'espai del carrer Marina davant de la basílica per fer una gran plaça amb la finalitat de convertir-la en un espai versàtil per a trobades populars i una extensió del parc actual, amb un pressupost de 2,7 milions d'euros.

També a finals de setembre està previst repetir la Fira Faig Gaudí d'art, artesania, il·lustració i grafisme, per enfortir l'eix comercial de l'avinguda Gaudí.