Barcelona anuncia el Pla de Barris de Trinitat Nova i la Prosperitat 2025-2028 amb més de vuit milions

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest diumenge el Pla de Barris de la Trinitat Nova i la Prosperitat 2025-2028 amb un pressupost superior als vuit milions d'euros, informa aquest diumenge en un comunicat.

Els dos barris tenen els índexs de vulnerabilitat urbana més alts de la ciutat, i el Pla de Barris pretén pal·liar-les amb actuacions en espai públic, educació i cultura, habitatge, salut, ocupació i transició ecològica.

ESPAI PÚBLIC

Les intervencions inclouen la millora dels entorns de l'escola Rodoreda, l'adequació d'horts comunitaris de la Prosperitat, la dignificació dels Jardins de l'Amistat i un projecte de memòria sobre la Torre del Rellotge.

A més, es millorarà la connexió entre tots dos barris amb una actuació als carrers de Chafarinas i Iglesias per superar la barrera física de la ronda de Dalt.

EDUCACIÓ, CULTURA, HABITATGE

També preveu acompanyar joves i famílies a centres públics, promoure espais educatius més enllà de les escoles, consolidar programes com 'Caixa d'eines', 'Extra! Extra!' i 'Menja llibres', i garantir la continuïtat de l'Espai 3 Ulls a la Trinitat Nova.

Sobre habitatge preveu rehabilitar finques amb la millora energètica i l'acompanyament social a través del Programa Finques d'Alta Complexitat (FAC), i incentivar el treball sociocomunitari amb les comunitats veïnals a través del projecte 'Benvinguda al barri'.

SALUT, BENESTAR, OCUPACIÓ I ECOLOGIA

El pla contempla projectes per fomentar els hàbits saludables, l'esport a l'espai públic amb mirada inclusiva, l'acompanyament emocional per a adolescents i famílies amb nens petits, i el suport a projectes d'inclusió digital per a persones grans.

El pla incorpora estratègies per impulsar la contractació en projectes amb impacte als barris, promoure la formació en l'àmbit de la rehabilitació d'habitatges, implementar serveis d'orientació i ocupació per a joves, i promoure l'ocupació de les dones per combatre la feminització de la pobresa mantenint el servei municipal de cangurs Concilia.

Pel que fa a la transició ecològica, preveu la millora de refugis climàtics del carrer Garbí i del parc del Metro de la Trinitat Nova, la millora de la zona verda on abans es trobaven els mòduls del Casal de Joves de la Prosperitat i l'adequació dels horts comunitaris Ecovincles.