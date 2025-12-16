Barcelona ampliarà la vorera de la Gran Via entre els carrers Balmes i rambla Catalunya

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per ampliar la vorera del costat muntanya de la Gran Via, entre els carrers Balmes i rambla Catalunya, amb l'objectiu de millorar la zona de pas dels vianants.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori ha explicat que instal·laran unes plataformes d'1,5 metres d'ample per ampliar la vorera fins als 4,8 metres.
Ha detallat que el projecte definitiu per consolidar la intervenció es farà "més endavant" i que arribarà fins al carrer Balmes, i obligarà a traslladar el carril bici que ara circula pel vial del costat muntanya de la Gran Via.