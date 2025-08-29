Barcelona amplia el SIBEC per reforçar la convivència en les comunitats d'habitatge públic

Riera destaca que és un model "d'èxit"
L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat el Servei d'Intervenció per al Benestar en les Comunitats (SIBEC) amb l'objectiu de "reforçar la convivència, el benestar i la cohesió veïnal al parc públic d'habitatge".
El consistori ha informat en un comunicat aquest divendres que el servei es desplegarà als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí i reforçarà l'atenció a Ciutat Vella, Sant Andreu i Nou Barris.
L'ampliació inclou la creació de tres nous equips que sumen un total de vuit formats per 18 professionals entre coordinadors, tècnics socials i la nova figura de 'cap de casa' que vetllarà pel manteniment de les finques.
El SIBEC intervé actualment en 46 comunitats que sumen 1.010 habitatges i en 2024 va realitzar 2.590 actuacions en informes socials, incidències de manteniment i derivacions a altres serveis municipals.
El comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, ha destacat que el SIBEC "s'ha demostrat exitós en els districtes on ja funciona i per això el govern municipal ha decidit ampliar-ho".
MODEL PREVENTIU I COMUNITARI
El servei, creat el 2023, acompanya i enforteix les comunitats d'habitatge públic amb accions preventives i de suport personalitzat que promouen la participació i la cohesió veïnal.
Amb aquesta ampliació, l'Ajuntament ha assegurat que reafirma la seva aposta per situar el benestar i la convivència "en el centre de les polítiques d'habitatge" dins del marc del Pla Viure.