Barcelona amplia el SIBEC per reforçar la convivència en les comunitats d'habitatge públic

Riera destaca que és un model "d'èxit"

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat el Servei d'Intervenció per al Benestar en les Comunitats (SIBEC) amb l'objectiu de "reforçar la convivència, el benestar i la cohesió veïnal al parc públic d'habitatge".

El consistori ha informat en un comunicat aquest divendres que el servei es desplegarà als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí i reforçarà l'atenció a Ciutat Vella, Sant Andreu i Nou Barris.

L'ampliació inclou la creació de tres nous equips que sumen un total de vuit formats per 18 professionals entre coordinadors, tècnics socials i la nova figura de 'cap de casa' que vetllarà pel manteniment de les finques.

El SIBEC intervé actualment en 46 comunitats que sumen 1.010 habitatges i en 2024 va realitzar 2.590 actuacions en informes socials, incidències de manteniment i derivacions a altres serveis municipals.

El comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, ha destacat que el SIBEC "s'ha demostrat exitós en els districtes on ja funciona i per això el govern municipal ha decidit ampliar-ho".

MODEL PREVENTIU I COMUNITARI

El servei, creat el 2023, acompanya i enforteix les comunitats d'habitatge públic amb accions preventives i de suport personalitzat que promouen la participació i la cohesió veïnal.

Amb aquesta ampliació, l'Ajuntament ha assegurat que reafirma la seva aposta per situar el benestar i la convivència "en el centre de les polítiques d'habitatge" dins del marc del Pla Viure.

