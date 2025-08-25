Barcelona amplia en 400 metres el carril bus de la Diagonal en la seva entrada a la ciutat per la B-23

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres del nou carril bus de 400 metres perquè el corredor per al transport públic a la B-23, a l'entrada a la ciutat per l'avinguda Diagonal, tingui major continuïtat, ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.
D'aquesta forma, el carril bus de la B-23 que es va estrenar aquest 2 d'agost s'amplia amb la nova via per la Diagonal que comprèn els carrers Albert Bastardes i Gregorio Marañón, des d'on enllaçarà amb el carril ja existent a partir del carrer Adolf Florensa, donant continuïtat fins a la plaça Reina Maria Cristina.
L'Ajuntament ha afegit que amb la finalitat dels treballs la ciutat "millora l'eficiència del transport públic".