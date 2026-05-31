Barcelona amplia a 15 els punts del servei municipal de cangur gratuït 'Concilia'

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat de 12 a 15 els punts d'atenció del programa 'Concilia', un servei de cangur gratuït per a nens d'entre 1 i 12 anys que aquesta setmana ha estrenat espais als barris de Poble sec i les Roquetes, i que sumarà un nou punt en la Barceloneta a partir de setembre, informa en un comunicat el consistori.
El projecte compta amb un pressupost de 1.670.000 euros per 2026, 350.000 euros més que l'any anterior, i passa a estar gestionat per l'adreça de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament.
El programa funciona de dilluns a dissabte fora de l'horari escolar i prioritza a famílies monomarentals, dones supervivents de violència de gènere o usuaris sense xarxa de suport.
Entre setembre de 2025 i finals d'abril de 2026, el servei ha registrat un total de 16.380 assistències de cangur a 1.480 menors procedents d'1.310 famílies inscrites.
L'Ajuntament també ha augmentat la plantilla en cinc professionals destinats a l'acompanyament de nens amb necessitats específiques de suport educatiu.