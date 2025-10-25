Barcelona ajudarà a la reconstrucció de Mykolaiv (Ucraïna) al projecte europeu SUN4Ukraine

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ajudarà a la reconstrucció de Mykolaiv (Ucraïna) perquè aquest municipi integri criteris de neutralitat climàtica en les seves estratègies, dins del projecte SUN4Ukraine en què participen 14 ciutats europees triades per la Comissió Europea i 12 ucraïneses.
La iniciativa s'enfoca que les ciutats europees comparteixin la seva experiència amb ciutats ucraïneses en adaptació i mitigació climàtica, energia neta i mobilitat, finançament de l'acció climàtica, implicació ciutadana i desenvolupament urbà, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
El projecte SUN4Ukraine, amb finançament europeu, està format per 12 municipis europeus anomenats 'Ciutats Missió' i cadascun d'ells s'encarregarà d'assessorar a una ciutat ucraïnesa, els 'Municipis Insígnia'.
Barcelona s'encarregarà de la ciutat ucraïnesa de Mykolaiv, mentre que Munic i Oslo actuaran com a ciutats mentores especials per tots els 12 municipis d'Ucraïna, reforçant la transferència de coneixements.
En finalitzar el programa d'associació de 18 mesos, es crearà un Centre Climàtic de Ciutats Ucraïneses i tots els municipis ucraïnesos seran convidats a unir-se, ja que serà una plataforma perquè les ciutats Missió i les ciutats ucraïneses comparteixin idees i bones pràctiques.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la selecció de Barcelona per part de la Comissió Europea, ja que això "reafirma el reconeixement de Barcelona com una ciutat pionera en l'àmbit europeu" i, segons ell, constata el compromís de la ciutat amb Ucraïna.