Barcelona aixecarà la prohibició d'anar amb bici pel carrer en el qual Collboni es va saltar la norma

L'alcalde i el regidor David Escudé paguen la corresponent multa de 100 euros



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, liderat per l'alcalde Jaume Collboni, aixecarà la prohibició d'anar amb bici pel carrer Avinyó, on ell es va saltar la norma en un vídeo publicat aquest dilluns per animar els barcelonins a moure's amb aquest vehicle per la ciutat amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta.

Després de la polèmica generada en difondre un vídeo a les seves xarxes socials en el qual passeja per aquest carrer del districte de Ciutat Vella amb una bicicleta de Bicing amb el regidor d'Esports, David Escudé, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha explicat en declaracions als periodistes aquest dimarts que el Consistori aixecarà la prohibició.

Bonet ha precisat que l'Ajuntament ja va elaborar un pla per treure algunes dels senyals de prohibit circular amb bici en llocs en els quals "segurament no tenia tant sentit mantenir-les".

Ha apuntat que ja s'han retirat algunes d'aquests senyals, com la del passatge que connecta la plaça Sant Miquel i la plaça Sant Jaume: "Al carrer Avinyó s'havien de treure, però no s'havien tret encara".

El vídeo ha generat crítiques de veïns del barri Gòtic, que en una anotació de 'X' recollida per Europa Press, reclamen retirar la senyalització.

Fonts municipals consultades per Europa Press han explicat que, "detectada i reconeguda la infracció", Collboni, igual que David Escudé, ha pagat una sanció de 100 euros, tal com estableix l'article 71 de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles.

ES VA PROPOSAR UN "AJUSTAMENT" AL FEBRER

Les mateixes fonts han aclarit que en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat de gener es va anunciar l'inici d'un procés de revisió dels senyals amb el missatge 'baixa de la bici', instal·lades a principis d'aquest 2024 en el districte de Ciutat Vella.

Al febrer la Direcció de Mobilitat es va reunir amb representants del Bicicleta Club de Catalunya (Bacc), en una trobada en el qual "ja es va avançar una primera proposta d'ajustament de la senyalització implantada", han detallat.

També han precisat que s'està duent a terme "una anàlisi" per determinar quins senyals s'eliminaran, quins es mantindran i si en alguns s'hi ha d'afegir altres indicacions.

Així, han dit que es podrien retirar o modificar senyals als carrers Avinyó (entre Ample i Ferran), Bisbe, Baixada de Santa Eulàlia, Call, Sant Honorat i n'Arai, i el pas entre les places Sant Miquel i Sant Jaume, i han explicat que la proposta "s'està acabant de treballar" i que en la resta de carrers de Ciutat Vella es mantindran els senyals.

CRÍTIQUES DE JUNTS

En una altra anotació en 'X', el portaveu de Junts en l'Ajuntament, Jordi Martí, també ha criticat aquest fet, arran del que avisa a Collboni que "la sobreexposició als mitjans i l'obsessió per les fotografies propagandístiques tenen els seus riscos".

"Suposem que demanaràs disculpes com vas fer en l'acte de recepció a l'equipo campió del Barcelona femení de futbol i pagaràs la sanció corresponent", ha afirmat.