Barcelona afirma que "no li toca generar una resposta" al desallotjament del B9 de Badalona (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Fuertes, ha afirmat que a la capital catalana "no li toca generar una resposta" al desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), el centre escolar convertit en assentament que ha estat desallotjat aquest dimecres pels Mossos d'Esquadra.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous, juntament amb la cinquena tinent d'alcalde del consistori, Raquel Gil, en la presentació d'una Taula de Ciutat per combatre el sensellarisme a Barcelona.
Ha assegurat que les persones "previsiblement" es mouran i que la lògica indica que hauran de respondre des de cada municipi buscant una equitat territorial, mentre que Gil ha instat les administracions a buscar solucions amb una mirada més llunyana de la dels municipis.