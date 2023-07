Barcelona adjudica els habitatges sobrants de la remodelació de les Cases Barates del Bon Pastor

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat el procés d'adjudicació dels habitatges restants de la remodelació de les Cases Barates del Bon Pastor, al districte de Sant Martí de Barcelona, a veïns i famílies del barri.

Després que a principis del 2023 es van fer efectives les últimes adjudicacions a les últimes famílies que vivien a les Cases Barates, han quedat 163 habitatges que han servit, en primer lloc, per a desdoblaments de famílies amb dret a reallotjament, i després a veïns del Bon Pastor, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.

En concret, aquest divendres s'han sortejat tots els habitatges sobrants del procés, dels quals 20 s'han adjudicat a 20 famílies que han acreditat estar empadronades a l'àmbit de les Cases Barates o als habitatges per reallotjats, i que estaven inscrites en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (RSHPOB).

La resta de pisos s'han sortejat entre 593 famílies veïnes del barri del Bon Pastor des de fa almenys sis mesos i inscrites en el RSHPOB des d'abans del 15 de març del 2023.

El sorteig ha previst contingents per a col·lectius específics, amb tres habitatges adaptats; 14 per a famílies monoparentals; 42 per a joves de menys de 35 anys; vuit per a persones amb discapacitat sense necessitat d'habitatge adaptat, i els 76 restants per al contingent general.