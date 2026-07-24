Barcelona adjudica el contracte de manteniment de sistemes de regulació del trànsit fins al 2028

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha adjudicat aquest divendres el nou contracte de manteniment i reparació de les instal·lacions de regulació del trànsit a la ciutat fins al 2028 amb 2 anys de pròrroga per un valor de 34 milions d'euros.
El document, que recull un increment pressupostari de 2,5 milions d'euros respecte al contracte actual, inclou el manteniment preventiu i la reparació dels 39.722 semàfors de la ciutat, a més dels panells informatius, les pilones de control d'accés i les càmeres.
Una de les novetats és que s'actualitza l'inventari, reposant tot el material obsolet o avariat i incorpora el manteniment de 81 noves pilones antiterroristes.