Barcelona adjudica construir tres promocions amb 406 habitatges de lloguer assequible

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha adjudicat els drets de superfície de tres solars municipals per construir 406 habitatges de lloguer assequible: un a la Fundació Família i Benestar Social i dos a la Societat Built 4 Speed, als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí.
Es tracta de la resolució del primer concurs obert per a la promoció, construcció i gestió d'habitatge protegit que es fa a la ciutat, dirigida tant a actors públics com privats, que s'ha aprovat en la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres.
Un cop finalitzat el concurs, el consistori cedirà el dret de superfície dels tres solars a les empreses guanyadores durant 75 anys, prorrogables fins a 90, mantenint la propietat del sòl i, un cop passi el termini, convertint-se també en propietari del que s'ha construït sobre el terreny.
Tots els habitatges seran en règim de lloguer assequible, en què el preu màxim vindrà establert pel règim general d'habitatge protegit i l'adjudicació dels habitatges la durà a terme del Consorci de l'Habitatge de Barcelona entre els inscrits en el registre de demandants d'habitatge protegit.
El solar de la Fundació Família i Benestar Social se situa al carrer Acer 2-4, al barri de la Marina del Prat Vermell, i els de la Societat Built 4 Speed, als carrers Ascó 17-27 i Llull 255-363, als barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou respectivament.