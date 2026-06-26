Barcelona acull una exposició sobre la bici com a vehicle de transformació social pel Tour

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona acull des d'aquest divendres i fins al 6 de juliol al pati Gòtic del seu edifici l'exposició 'Bicicleta i Societat (1817-1960)' que explica el paper de la bicicleta com un vehicle de transformació social, en el marc de la Grand Départ del Tour de França.
Durant l'acte d'inauguració, el regidor d'Esports, David Escudé, ha remarcat que la mostra és el "preàmbul cultural idoni per rebre el Tour, ja que recorda que la bici no només és un instrument de competició d'elit o de lleure saludable", informa el consistori en un comunicat.
La mostra inclou una col·lecció de 57 bicicletes "úniques" fruit de la concessió de 6 col·leccionistes catalans provinents de Tarragona, Lleida i Barcelona.