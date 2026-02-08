Barcelona activa la Zona Bus 4.0, el nou sistema de gestió per a autocars turístics

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
S'haurà de tramitar un permís diari abans de la visita i reserva prèvia en entorns d'alta ocupació
BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona engega aquest dilluns la Zona Bus 4.0, el nou sistema de gestió de l'estacionament i les parades dels autocars turístics, que fomenta una mobilitat més ordenada, eficient i sostenible, segons informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
El nou model posa el focus en la redistribució de manera més equilibrada dels fluxos d'autocars per tal de reduir l'impacte sobre la mobilitat quotidiana en entorns de gran afluència.
A més, el sistema estableix un límit d'operacions per hora en els espais amb més demanda, fet que permet ordenar millor l'ús de l'espai públic i assegurar que l'arribada dels visitants sigui més fluïda i estructurada, segons l'Ajuntament.
Entre les novetats d'aquest nou model, destaca l'activació d'un nou procediment de reserva en línia per a tots aquells operadors d'autocars que vulguin fer ús dels espais d'estacionament o de parada breu.
D'altra banda, també serà obligatori tramitar un permís diari abans de la visita i fer una reserva prèvia en els entorns d'alta ocupació on es vulgui realitzar una parada breu.
El cost del permís diari obligatori per fer ús del sistema és de 35 euros i la reserva prèvia en els entorns que ho requereixen és de 3 euros.
ENTORNS SINGULARS
Els entorns singulars en els quals és necessària una reserva prèvia són la Sagrada Família, el Park Güell, La Pedrera, l'Hospital de Sant Pau, Drassanes, Ciutat Vella, el Port Olímpic i la Font Màgica de Montjuïc.
Les gestions es poden realitzar a través de la web zonabus.cat, en la qual ja s'han registrat més de 900 usuaris i s'han gestionat més d'1.000 permisos.
Actualment, la Zona Bus la conformen 210 places que requereixen reserva prèvia, 51 de les quals estan concebudes per a parades breus i 159 per a estacionaments.