Barcelona activa el procés per elegir un nou síndic de greuges, que es coneixerà al juliol

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
David Bondia es presentarà a la reelecció "per continuar caminant al costat de la ciutadania"
BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat el procés per elegir un nou síndic o síndica de greuges, que culminarà al juliol amb la votació en el ple municipal i que haurà de comptar amb el suport d'una majoria de 2/3 de la cambra.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que el procediment s'ha iniciat aquesta setmana amb un decret signat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després de complir-se els 5 anys de mandat de l'actual síndic, David Bondia.
En un vídeo compartit a les seves xarxes socials i en el qual fa un repàs de les fites assolides durant el mandat, Bondia ha anunciat que es presentarà a la reelecció "per continuar caminant al costat de la ciutadania".
En concret, ha destacat la mediació durant l'adquisició de la Casa Orsola per part de l'Ajuntament i la Fundació Hàbitat3 i la creació de la Comissió de reparació per a víctimes d'abusos infantils, erigint la Sindicatura com un "referent internacional" en la defensa dels drets humans de proximitat.
TERMINIS
En el decret es fixa el pròxim 16 de març com l'inici de les consultes amb les entitats perquè durant els següents 2 mesos proposin les persones que considerin adequades per exercir el càrrec, que el 2021 van ser un total de 8.
Un cop acabi el període, al llarg del mes juny se celebrarà un ple extraordinari del Consell de Ciutat i una sessió extraordinària de la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior, en els quals la ciutadania i els grups municipals coneixeran les propostes dels candidats.