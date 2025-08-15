Barcelona activa el pla d'actuació per onada de calor en fase d'alerta

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest divendres el Pla Bàsic d'Emergència Municipal d'Onada de Calor en fase d'alerta arran de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per una situació meteorològica de perill, ja que està previst que se superin els 34,2 graus a la ciutat.
A través dels serveis de teleassistència, atenció domiciliària i dels centres de serveis socials, l'Ajuntament realitza labors d'informació, seguiment i control sistemàtic de les persones en situació de vulnerabilitat, informa en un comunicat.
En aquells casos en els quals es consideri convenient, s'activen mesures per evitar que les persones amb major risc surtin al carrer en les hores del dia de més calor, a través de la concessió puntual de menjars a domicili, el lliurament de ventiladors o l'atenció personalitzada a domicili.
L'activació de la fase d'alerta suposa intensificar les mesures d'informació i seguiment de col·lectius vulnerables que, de forma ordinària, activa l'Ajuntament de Barcelona entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
A més, ha activat el Pla d'Actuació Municipal per a Risc d'Incendis Forestals en Fase d'Alerta davant de l'activació per part de la Generalitat del Nivell 3 del Pla Alfa al Barcelonès.