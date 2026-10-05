Barcelona activa l'emergència per inundacions per les pluges i tempestes d'aquest dilluns

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dilluns l'emergència del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant per les pluges i tempestes que afecten la ciutat, que es va activar divendres en fase d'alerta.
En un comunicat, el consistori recomana revisar les teulades dels edificis, desconnectar aparells elèctrics i retirar mobles de l'exterior, entrar a casa animals de companyia, guardar productes tòxics i tenir a mà el mòbil, carregador, medicaments, roba d'abric i documentació personal.
També ha demanat anar amb compte al volant, moderar la velocitat, frenar amb suavitat, mantenir la distància de seguretat, no travessar zones inundables i, si cal, aturar el vehicle.