Barcelona activa l'avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells alts de partícules

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres al migdia l'avís preventiu de contaminació atmosfèrica després de detectar nivells alts de partícules en suspensió inferiors a 10 micres, les conegudes com PM19.
En un comunicat, el consistori ha recomanat a la ciutadania que eviti desplaçar-se en vehicle privat i que utilitzi el transport públic o es mogui a peu o amb bicicleta, i en cas de no poder evitar-ho comparteixi cotxe o condueixi de manera eficient.
També ha recomanat regular al climatització en les llars, i que les persones especialment sensibles a la contaminació moguin les seves rutines esportives a la nit, quan les concentracions de partícules són inferiors.
Per combatre aquesta situació, l'Ajuntament ha engegat diverses actuacions com regar més intensivament els carrers amb tràfic, regar els parcs no asfaltats o avisar a les obres en marxa que compleixin els requisits ambientals.
Les PM10 són petites partícules sòlides o líquides que suren a l'aire, i fins a un 40% d'elles estan generades pels motors, neumàtic i frens dels vehicles, mentre que la resta provenen d'obres, demolicions i en alguns casos, de núvols de pols sahariana.