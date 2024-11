Barcelona activa l'alerta del pla d'emergència per insuficiència de drenatge

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous al matí l'alerta del Pla Municipal d'Emergències per insuficiència de drenatge a causa de l'episodi de pluges a la ciutat.

En un comunicat, el consistori ha indicat un seguit de recomanacions, com revisar les teulades i baixants de les cases per evitar acumulacions d'aigua, desconnectar aparells elèctrics i retirar de l'exterior mobles que puguin ser arrossegats per l'aigua, entrar les mascotes a casa i guardar productes tòxics.

Respecte a la seguretat al volant, han demanat moderar la velocitat, frenar amb suavitat, mantenir la distància i no travessar zones inundades, i a nivell individual han recomanat tenir el telèfon a mà amb un carregador, medicaments indispensables, roba d'abric i la documentació personal.