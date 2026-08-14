Barcelona activa l'alerta del pla d'actuació municipal davant del risc d'incendi forestal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest divendres l'alerta del pla d'actuació municipal davant del risc d'incendi forestal davant de l'activació per part de la Generalitat del nivell 3 del pla Alfa en el Barcelonès i el risc molt alt d'incendis forestals, informen en un comunicat.
Aquest divendres és un dia amb alt risc d'incendi forestal a la ciutat, per la qual cosa els set parcs de Bombers de Barcelona es mantindran en alerta davant de l'alta possibilitat que es pugui produir un incendi en massa forestal i es reserven recursos especialment destinats a Collserola.
El consistori demana "màxima" precaució i col·laboració a la ciutadania i es recorda que des del passat 15 de març està prohibit realitzar treballs forestals ni cap actuació que pugui generar espurnes a menys de 500 metres de la massa forestal, inclosa la prohibició de cremar residus i barbacoes.
La campanya forestal dels Bombers de Barcelona es va iniciar a principis de juny i estarà activa fins a mitjan setembre i durant aquest període el Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) adapta i reforça els seus dispositius per fer front als mesos d'estiu.
Els equips estan desplegats per les gairebé 1.800 hectàrees de superfície del parc que pertanyen a la ciutat de Barcelona i que estan repartides entre els districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris.