Barcelona activa l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mala mar

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar en fase d'alerta davant les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

El pla s'activa en fase d'alerta quan hi ha un avís de mal estat de la mar, quan pot haver-hi "amb una probabilitat alta" onades de més de 2,5 metres i el litoral de la ciutat pateix els efectes de la mar, esdevenint un perill per a les persones i per al mobiliari.

Es recomana que la ciutadania augmenti la precaució i eviti accedir a les platges i es recorda la prohibició d'accedir als espigons, així com d'entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella --hissada a totes les platges--, per això, la Guàrdia Urbana s'ha desplegat a l'àmbit del litoral barceloní i impedeix passar als espigons i zones on trenquen les onades.