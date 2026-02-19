Barcelona activa l'alerta per vent aquest dijous i manté tancats parcs i jardins

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta per les ventades i ha tancat els parcs i jardins de la ciutat.
Des de les 7 hores, els serveis d'emergència municipals han rebut 50 trucades relacionades amb el vent, 17 de les quals han requerit la intervenció dels Bombers de Barcelona, indica en un comunicat.
Protecció Civil de la Generalitat va activar dimecres el protocol Ventcat per la previsió de ratxes de vent superiors als 125 quilòmetres per hora durant tot el dia.