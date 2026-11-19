David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous al matí el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta per ventades i ha tancat els parcs i jardins de la ciutat.
Fins ara, el servei de Protecció Civil municipal ha fet set serveis relacionats amb el vent i n'està gestionant 15 més, informa el consistori en un comunicat.
Davant la previsió de vents forts, Protecció Civil ha recomanat tancar i assegurar portes i finestres, abaixar les persianes i recollir tendals, retirar testos i objectes de finestres i balcons que puguin caure al carrer, a més de revisar elements fixos com antenes o aparells d'aire condicionat.