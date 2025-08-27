Barcelona activa l'alerta per risc d'inundacions davant de la previsió de fortes pluges

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres el Pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'insuficiència drenant en fase d'alerta, davant de la previsió de fortes pluges a la ciutat durant les pròximes hores, ha informat el consistori en un comunicat.
Ha recomanat a la ciutadania que augmenti la precaució i que si condueix eviti travessar zones inundables, moderar la velocitat, mantenir la distància prudencial amb els altres vehicles i parar si fa falta.
I, a casa, que es retirin objectes que puguin ser arrossegats per l'aigua, desconnectar aparells electrònics i guardar els productes tòxics fos de l'abast de l'aigua.