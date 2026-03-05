Barcelona activa l'alerta per mal estat del mar i hissa bandera vermella a totes les platges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres al migdia el Pla bàsic d'emergència municipal per mal estat del mar i ha hissat la bandera vermella a totes les platges, on ha demanat augmentar la precaució.
El pla s'activa quan es preveuen ones de més de 2,5 metres i el litoral de la ciutat pateix els efectes del mar, fet que el converteix en un perill tant per a les persones com per al mobiliari urbà, indica el consistori en un comunicat.
L'Ajuntament ha recordat la prohibició d'accedir als espigons de la platja, i ha afirmat que la Guàrdia Urbana s'ha desplegat a tot l'àmbit del litoral per tancar el pas a les zones més perilloses.