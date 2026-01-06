Barcelona activa l'alerta de l'Operació Fred per a persones sense llar davant les baixes temperatures

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona activa aquest dimarts a la tarda l'Operació Fred en fase d'alerta per a persones sense llar davant la previsió que les temperatures puguin apropar-se durant aquesta nit als 0 graus, informa en un comunicat.
La decisió s'ha pres per part dels equips responsables dels serveis d'urgències i emergències socials per la baixada de temperatura, "una situació de risc especialment per a persones en situació de sensellarisme que pernocten en la via pública".
L'activació de la fase d'alerta comporta la mobilització de professionals del Centri d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), del Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (SASSEP), d'altres serveis socials d'intervenció en l'espai públic i de la Creu Roja perquè gestionin un dispositiu específic als carrers de Barcelona.
Aquest dispositiu contactarà proactivament les persones que pernocten a la via pública per convidar-les, si volen, a refugiar-se en els equipaments municipals específics que s'obriran per l'activació de la fase d'alerta.
L'Ajuntament habilita un total de 200 places per acollir les persones que ho desitgin --156 per homes i 44 per dones--, i el dispositiu d"anirà adaptant en funció de les necessitats que es detectin i la demanda que calgui atendre".