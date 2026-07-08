Barcelona activa la fase d'alerta per onada de calor "molt intensa"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres la fase d'alerta per onada de calor "molt intensa" després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi assenyalat un risc 4 en l'escala del 0 al 6 per avisos de calor, deixant enrere la fase preventiva, informa en un comunicat.
És per això que ha engegat mesures per atendre persones vulnerables i a través del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) ha enviat avisos a més d'11.800 persones amb recomanacions i consells per a la calor.
També ha desplegat informadors amb especial atenció a les persones que viuen al carrer per informar-los sobre la xarxa de refugis climàtics i altres mesures preventives, a més de repartir aigua i gorres, tovalloles i crema solar.