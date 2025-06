Barcelona activa la fase d'alerta diürna per altes temperatures i manté la nocturna

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dilluns la fase d'alerta diürna i ha mantingut la nocturna del Pla Calor per la previsió d'altes temperatures a la ciutat, la segona fase del pla que s'activa quan la temperatura diürna supera els 34 graus o quan la mínima nocturna no baixa dels 26 graus.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, es preveu que les dues fases d'alerta s'allarguin durant els pròxims dies, ja que no es preveu un descens de les temperatures.

En la fase d'alerta del Pla Calor es reforça el dispositiu de carrer per distribuir recomanacions per combatre la calor, donar informació dels espais refugi de la ciutat i repartir aigua, cantimplores i gorres a persones sense llar en situació vulnerable.

El Departament d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), en coordinació amb el servei de Protecció Civil municipal i la Creu Roja, ha activat un operatiu específic a la via pública, per informar persones en situació de vulnerabilitat sobre els refugis climàtics; també s'han reforçat els canals de consulta i els equips es podran desplaçar a domicili per fer valoracions de risc.

En cas que les temperatures fossin superiors a 36 graus durant el dia i la temperatura mínima nocturna no baixés dels 28 graus, s'aplicaria la Fase d'Emergència.