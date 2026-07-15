Barcelona activa la Fase Alerta per avisos de calor molt intensa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres el nivell 4 de 6 de la Fase Alerta per calor molt intensa, regit pel sistema d'avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, i amb mesures específiques dirigides a la població més vulnerable.
Es parla de fase d'alerta o onada de calor quan els nivells (de l'1 al 6) superen el 4, com ja va passar els passats 8 i 9 de juliol, tot i que de moment no es preveu que la situació s'allargui més enllà d'aquest dimecres, ha informat el consistori en un comunicat.
La fase preventiva es desplega des del juny fins al 30 de setembre, i inclou mesures com accions d'informació i sensibilització a la ciutadania i difusió dels diferents refugis climàtics de la ciutat.
L'operativa vol reduir l'impacte negatiu que pot provocar la calor en la salut de la població, especialment en aquelles persones amb més risc, com les persones sense llar, grans que viuen sols, nens petits o persones amb malalties cròniques.
D'altra banda, el Centre d'Urgències i Emergències Solars de Barcelona (Cuesb) adaptarà la seva línia telefònica de servei permanent per oferir informació i detectar situacions que requereixin intervenció social urgent, i també habilita la seva sala d'espera com a refugi climàtic.