Barcelona Activa defensa que les empreses incorporin la visió LGTBIQ+ i gestionin la diversitat

Raquel Gil afirma que abordar la diversitat "ha d'estar a l'ADN de les empreses"



BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha reivindicat que les empreses incorporin la visió LGTBIQ+ "tant en les seves plantilles com de cara als clients" i que gestionin la diversitat sexual i de gènere.

Ho ha dit aquest dimecres a la seu de Barcelona Activa durant l'acte 'LGTBIQ+Think Plus' sobre sensibilització a les empreses, on ha assegurat que el Pride d'aquest any se centrarà en ser un motiu de "reivindicació, festa i visibilització".

Gil ha remarcat que la gestió de la diversitat de gènere i sexual al món empresarial "ha de ser un element, no només innovador, sinó que ha d'estar a l'ADN de les empreses".

"Només entenem una Barcelona que sigui inclusiva, que respecti la diversitat, que produeixi oportunitats per a tots. I que ens faci sentir a tots orgullosos, més enllà de la identitat sexual o de gènere, que sigui capaç d'incloure a totes les persones", ha afegit.

PROTOCOL MUNICIPAL DES DEL 2019

Ha recordat que des de l'any 2019 l'Ajuntament de Barcelona compta amb un protocol sobre orientació sexual i identitat i expressió de gènere, i que des de 2023 Barcelona Activa té un pla per a la gestió de la diversitat sexual i de gènere, així com el programa Transocupación per millorar l'ocupabilitat de les persones trans.

El comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Rodríguez, ha coincidit amb Gil a gestionar la diversitat sexual i de gènere des de les empreses, i ha reafirmat el compromís de l'Ajuntament amb les iniciatives que impulsa la Cambra LGTBIQ+ de Catalunya pel Pride.

"VISIBILITAT I REIVINDICACIÓ"

Sobre el Pride 2024, Rodríguez ha insistit en que sigui un motiu de festa però també de reivindicació, i de mostrar amb orgull els colors del col·lectiu a "tots aquells adolescents que encara no s'han obert" a expressar la seva identitat.

El president de la Cambra LGTBIQ+ de Catalunya, Ferran Poca, ha reivindicat que el Pride Barcelona 2024 serà una ocasió per a la celebració, la visibilitat i la reivindicació, i ha insistit que "sense reivindicació no hi ha Pride".

Ha explicat que durant el Pride Barcelona, que se celebra del 28 de juny al 21 de juliol a Barcelona, s'ha organitzat una agenda d'activitats per donar visibilitat al col·lectiu i ha assegurat que la celebració aquest any serà "immillorable".

TAULA RODONA

Després de les intervencions, s'ha realitzat una taula rodona on ha intervingut l'agent d'Igualtat i Diversitat i referent de transversalitat de gènere de Barcelona Activa, Maria Eugènia Marín, que ha valorat el programa d'acompanyament a persones trans i ha compartit l'objectiu de "evitar" situacions lgtbifóbicas.

El Service Integration Manager en Nestlé Global IT Hub, David Fernández, ha assenyalat que algunes marques són "molt porugues" a fer coses en favor del col·lectiu LGTBIQ+ per si les poden titllar de 'pinkwashing', però creu que per això estan els treballadors, que poden motivar-les a sumar-se a aquestes iniciatives.

El soci de Cuatrecasas i secretari general de la Xarxa Empresarial per la Diversitat i Inclusió LGBTI, Diego Pol, ha advertit del risc de "tornar a l'armari" quan les persones del col·lectiu entren al mercat laboral.