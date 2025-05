Barcelona Activa acompanya joves en "els seus primers passos cap a l'ocupació" al JOBarcelona

La fira ofereix eines per integrar-se al món professional

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'agència de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, ha participat aquest dimarts a la 13 edició de la fira d'ocupació JOBarcelona, per apropar els seus serveis d'orientació laboral i emprenedoria al talent jove i promoure l'accés a una ocupació de qualitat.

Barcelona Activa ha comptat amb un espai propi al JOBarcelona25, que s'ha celebrat al Palau Blaugrana - Spotify Camp Nou, en una edició en la qual es preveu reunir a més de 8.000 joves i 120 empreses i institucions, ha informat en un comunicat.

LORENZO DI PIETRO

En una visita institucional a la fira, el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha dit que JOBarcelona és "una gran oportunitat per escoltar als joves, orientar-los i mostrar-los tot el ventall de recursos que tenen al seu abast".

"El nostre objectiu és ajudar-los a donar el primer pas amb seguretat cap al seu futur professional, ja sigui treballant en una empresa o iniciant un projecte propi", ha afegit.

GENERAR OPORTUNITATS

Aquesta fira posa el focus a generar oportunitats laborals entre estudiants universitaris, de cicles formatius de grau superior i persones recentment titulades que busquen orientació o la seva primera experiència al mercat laboral.

Per la seva banda, l'estand de Barcelona Activa ofereix assessorament personalitzat, la possibilitat d'inscriure's a ofertes d'ocupació i serveis com la nova plataforma Barcelona Activa Treball, test de competències digitals i recursos per conèixer les últimes tendències del mercat.

També compta amb una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual que permet simular entrevistes de treball "per practicar amb un avatar que actua com a entrevistador i ofereix 'feedback' personalitzat".

ASSESSORAMENT TRANSVERSAL

L'equip tècnic de Barcelona Activa ofereix orientació individualitzada per millorar el currículum, dissenyar estratègies de recerca d'ocupació i accedir a programes de 'reskilling' sectorial, idiomes i sessions de 'coaching' per desenvolupar un pla d'empresa.

Durant aquest dimarts al matí s'ha celebrat un MarketPlace del Talent en el qual han participat 3 empreses amb 5 ofertes d'ocupació per establir un primer contacte amb companyies en recerca activa de personal.

La participació al JOBarcelona s'emmarca en el Pla d'Ocupació Juvenil 2024-2030 de l'Ajuntament de Barcelona, dotat amb 100 milions d'euros i amb l'objectiu d'atendre a 30.000 joves cada any a través d'accions d'orientació, formació i connexió amb el mercat laboral.