Barcelona Activa aborda els canvis i reptes al mercat laboral en una conferència amb experts

Els ponents tracten el teletreball, els 'coworking' i l'ocupació després de la pandèmia



BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa, amb la col·laboració de la Càtedra de Política Econòmica Local (PEL) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha abordat en una conferència aquest dimarts els canvis i reptes que afronta el mercat laboral actual, sota el títol 'Transformacions de l'ocupació. Alguns canvis i reptes' i amb ponències d'experts del sector.

La presentació de l'acte ha anat a càrrec de la responsable de Plans Estratègics d'Ocupació de Barcelona Activa, Maria José Blanco, que ha dit que l'objectiu de la jornada és realitzar una foto del panorama laboral i socioeconòmic de la ciutat.

Per la seva banda, el director acadèmic de la Càtedra de PEL de la UPF, David Sancho, ha qualificat de "disruptiu" el canvi que ha sofert el mercat laboral en els últims anys.

En la ponència titulada 'El mercat de treball de Barcelona després del covid-19: canvis conjunturals i canvis estructurals', l'economista, investigador i cap de l'àrea d'Economia, Regional i Urbana de l'Institut Metròpoli, Vittorio Galletto, ha afirmat que l'ocupació a Barcelona té una tendència de creixement.

Galletto ha destacat un augment del 6,2% de l'ocupació en el sector de la informació i la comunicació des de la pandèmia.

TELETREBALL I 'COWORKING'

En la seva ponència sobre teletreball i espai de 'coworking' a Barcelona, la professora agregada de Direcció de Persones en estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del grup de recerca DigiBiz de la UOC, Eva Rimbau-Gilabert, ha indicat que el teletreball és més freqüent en les persones no assalariades.

També ha assenyalat que els espais de 'coworking' han tingut "un fort creixement" a Barcelona i que es concentren a les zones de la Diagonal, plaça Catalunya i en el barri del Poblenou.

PLATAFORMES DIGITALS I PRECARIETAT LABORAL

Sobre el sector de les cures, treball domèstic i plataformes digitals, l'enginyer multimèdia per la Universitat Ramon Llull i expert en futur del treball i tecnologies digitals, Albert Cañigueral, ha proposat tractar les plataformes com a sector i fomentar la coordinació entre les persones que hi treballen perquè puguin defensar els seus drets.

Un altre tema que s'ha abordat és la precarietat laboral, sobre la qual s'ha projectat un vídeo en el que el metge, responsable del grup de recerca en Desigualtats a Salut-Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET), codirector del JHU-UPF Public Policy Center i catedràtic de Sociologia de la UPF, Joan Benach, ha indicat: "A pitjor situació laboral, pitjor situació de salut".

Benach ha dit que la precarietat és un camp multidimensional, per la qual cosa "cal treballar des de molts àmbits diferents".

Finalment, la responsable de Plans Estratègics d'Ocupació de Barcelona Activa, Maria José Blanco, ha moderat una taula de diàleg amb els ponents en la que han aprofundit en els temes tractats, i la conferència ha acabat amb aportacions del públic.