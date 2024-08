Barcelona acredita 11.000 vehicles per moure's per la Barceloneta durant la Copa Amèrica

Són de dos tipus: per circular i aparcar, i per circular i desencotxar

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'empresa Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) i el Port de Barcelona, ha acreditat a 10.998 vehicles per circular i estacionar per la Barceloneta durant la Copa Amèrica, que comença el 22 d'agost fins al 27 d'octubre.

Els permisos són per a persones que viuen o treballen a la Barceloneta o disposen d'una plaça d'aparcament al barri en àrea verda o aparcament públic o privat, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.

Poden ser per circular i estacionar per a persones que tinguin un vehicle amb plaça d'aparcament garantida a la zona, que han rebut una acreditació al seu domicili que hauran de portar visible en el seu vehicle.

I també per a persones que tinguin plaça d'aparcament de lloguer o compra que no sigui municipal o plaça de Persones amb Mobilitat Reduïda, ni del Port de Barcelona: aquestes persones han de sol·licitar la seva acreditació de manera presencial.

D'altra banda, es poden tramitar també acreditacions de circulació i desencotxament, que són per a persones que visquin o treballin a la Barceloneta, però no disposin de plaça d'aparcament de resident o en un aparcament subterrani.

Aquestes persones tindran una acreditació que els permetrà accedir a la zona en cas que es restringeixi la mobilitat a certs carrers, però hauran de deixar el passatge i tornar a sortir: serà una acreditació personal amb informació numèrica.

EL DETALL DE LES ACREDITACIONS

Del total d'acreditacions, 2.337 s'han tramitat des de l'oficina d'acreditacions situada en el Centre Cívic Barceloneta, que romandrà oberta fins al 31 d'octubre, de dilluns a divendres, de 12 a 14 i de 17 a 19 hores.

A més, 6.554 han estat enviades per carta als abonats dels aparcaments regulats de B:SM i aparcaments subterranis i també als ciutadans que tenen condició de residents de la zona 9 per fer ús de l'estacionament en la via pública.

També se sumen les de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), que ha emès 2.107 acreditacions, de les quals només 70 són puntuals per a accés d'un sol dia, i la xifra d'acreditacions podrà créixer en els dies vinents durant tot l'esdeveniment.

RESTRICCIÓ A VEHICLES

Les acreditacions serviran per a cada dia i les jornades de competició que pugui haver-hi una important afluència de persones es restringirà l'accés de vehicles i només podran accedir a la zona amb vehicle privat les persones que tinguin reserva d'estacionament en l'entorn o disposin de l'acreditació.

Es garantirà l'accés en transport públic, a peu i amb bici, així com el servei de taxi, les motocicletes o els vehicles de mobilitat personal i vehicles de serveis, o de distribució urbana de mercaderies.