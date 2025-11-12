Barcelona acorda un reforç policial i d'atenció social i neteja al barri del Fort Pienc

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat, a proposta de Junts, un reforç policial, d'atenció social i neteja al barri del Fort Pienc per combatre els problemes que pateix el barri.
La mesura ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, inclòs el del govern municipal (PSC), i el líder de Junts, Jordi Martí, ha celebrat que s'afronti la "situació complexa" que arrossega el barri des de fa anys, indica la formació en un comunicat.
"No podem permetre que la situació d'inseguretat i manca de convivència al Fort Pienc es cronifiqui i s'agreugi, com ja ha passat en altres zones de la ciutat", ha defensat, a més de demanar a l'executiu que adopti les mesures proposades en els pròxims tres mesos.