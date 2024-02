Barcelona acorda demanar a la Generalitat que tots els CAP de la ciutat tinguin un pediatre

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Drets Socials de Barcelona d'aquest dimarts ha acordat que el govern municipal, en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona, demani a la Generalitat que tots els CAP de la ciutat tinguin un pediatre.

S'ha aprovat una proposició de BComú, amb els vots a favor del govern (PSC), Junts, els comuns, PP i Vox, i l'abstenció d'ERC, que proposa garantir un especialista en pediatria com a mínim un matí i una tarda a la setmana als 53 CAP de la ciutat.

A més, la iniciativa també demana que es creï un bus al Turó de la Peira, al districte de Nou Barris, que apropi els veïns, els dies que no hi ha pediatre al CAP, al CAP més proper on hi ha reagrupació pediàtrica.