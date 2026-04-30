Barcelona acorda una declaració institucional per condemnar la intercepció d'Israel a la Flotilla

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha acordat amb els grups de Junts, BComú i ERC una declaració institucional per condemnar la intercepció dels vaixells de la missió humanitària de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel aquest dimecres a la nit en aigües internacionals.
L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat l'acció del Govern israelià i ha demanat a la Generalitat, al Govern central i a la Unió Europea que "prengui totes les mesures necessàries per garantir la posada en llibertat de les persones detingudes, a més de protegir les persones i embarcacions de la missió que no han estat interceptades i capturades".
Durant la matinada de dimecres a aquest dijous s'han interceptat pel cap baix 20 vaixells i, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel, han capturat 175 persones, entre elles catalans.