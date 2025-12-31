Barcelona acomiadarà l'any amb un espectacle sobre música original de Marc Parrot

Hi haurà 500 drons, 1.400 quilos de pirotècnia i efectes de fins a 180 metres d'altura
Barcelona acomiadarà aquest dimecres el 2025 amb un espectacle de gran format amb drons, pirotècnia i llum a la Font Màgica de Montjuïc, amb la direcció musical i creativa del músic barceloní Marc Parrot, que presentarà una composició original de 20 minuts.
L'obra combina la sonoritat d'instruments tradicionals catalans amb textures electròniques, creant "una identitat sonora única que dialoga amb la tecnologia" i que tindrà com a fil conductor els quatre elements (aire, aigua, terra, foc), explica el consistori en un comunicat.
La producció continua a càrrec de la companyia francesa Groupe F, especialista en grans formats, que integrarà música, drons, tecnologia audiovisual i pirotècnia.
Les coreografies de drons es combinaran amb la pirotècnia sota la direcció de Christophe Berthonneau i el disseny pirotècnic de Rodrigo Oyarzo-Comptador.
COMPLEXITAT TÈCNICA
L'espectacle inclourà 500 drons, 1.400 quilos de material pirotècnic, efectes que arriben als 180 metres d'altura i un desplegament de 78 caps mòbils situats entre la plaça de Puig i Cadafalch i una grua a 60 metres.
La coordinació de tots els elements requerirà més de 25.000 ordres de sincronització, i la Font Màgica de Montjuïc tornarà a ser part de l'espectacle després de la sequera d'anys anteriors.
L'acte, gratuït, començarà a les 22 hores amb un espectacle especial de la font, i l'avinguda de la Reina Maria Cristina es convertirà en un escenari obert per acomiadar l'any.
BANDA SONORA
La banda sonora original, a càrrec de Parrot, amb una durada aproximada de 20 minuts, començarà a les 23.50 i acabarà a les 00.10, i estarà estructurada en quatre seccions inspirades en els elements naturals.
Parrot ha comptat amb la col·laboració de músics reconeguts de l'àmbit de la cobla i la música tradicional com la Cobla Meravella i els músics Roger Andorrà, Guillem Ballaz, Albert Garcia i Carlos Manzanares.