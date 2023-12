Barcelona acomiadarà el 2023 amb un espectacle de 470 drons i pirotècnia a l'avinguda Maria Cristina

Una "immensa" bola de llum s'elevarà a 75 metres des de les 23.00

BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acomiadarà aquest any amb un espectacle de 470 drons i pirotècnia a l'avinguda Maria Cristina que "omplirà el cel de Montjuïc a 250 metres d'altura" per donar la benvinguda al 2024, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.

La festa, organitzada per l'Ajuntament a càrrec de la companyia Groupe F, serà un homenatge a Barcelona i la seva relació amb el mar i començarà a les 21 amb ambientació musical i lumínica a tota l'avinguda per començar a viure la nit de final d'any.

Com que la Font Màgica de Montjuïc no es podrà encendre per la sequera, a les 23 s'activarà una "immensa" bola de llum elevada a 75 metres i que presidirà la festa.

A mitjanit, quan arribi el canvi d'any, els drons dibuixaran un raïm al cel, amb els 12 grans de cada campanada; després dels quarts, 12 "cops pirotècnics secs i de gran efecte" marcaran les campanades.

Ja el 2024, la tecnologia, la llum i el foc donarà vida a l'espectacle 'Desig Barcelona' per expressar "els desitjos i l'imaginari de la ciutat".

CONTROL D'ARMES BLANQUES

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona tornaran a organitzar un dispositiu d'accés amb filtres de control per evitar la introducció d'armes blanques, ampolles de vidre o objectes perillosos per a la seguretat en l'espectacle de final d'any a l'avinguda Maria Cristina, com van fer l'any passat.

Es reforçaran els agents de la Guàrdia Urbana amb fins a 1.600 efectius (400 més), s'incrementarà la seguretat vial amb controls d'alcoholèmia i drogotest, i s'establiran itineraris segurs per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Així mateix, l'Ajuntament augmentarà els serveis de neteja amb 94 operaris i 38 vehicles, i es dotarà de drons com a elements de suport al servei operatiu.