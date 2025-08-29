Barcelona acollirà l'1 d'octubre una mobilització contra l'edatisme

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà el pròxim 1 d'octubre a la plaça Sant Jaume una gran mobilització contra l'edatisme coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans sota el lema "Per una societat lliure d'edatisme".
En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament ha detallat que l'acte, de "caràcter festiu i reivindicatiu", està impulsat per una trentena d'entitats socials, sindicats, partits i administracions.
Els organitzadors han afirmat que esperen duplicar la xifra d'assistents de 2024 quan unes mil persones vestides de blanc es van concentrar per denunciar la discriminació per edat.
El manifest d'aquesta edició ha centrat el debat en l'edatisme com "una de les grans xacres socials actuals que invisibiliza a les persones majors, les tracta amb condescendència i les exclou de decisions polítiques i socials".
El text alerta que les dones grans són les més castigades per una doble discriminació, per edat i per gènere, i recorda que erradicar l'edatisme és reconèixer la dignitat de totes les etapes de la vida.
El manifest reclama lleis que protegeixin els drets de les persones grans, impulsin la seva participació i garanteixin una educació en valors que permeti identificar i eliminar la discriminació per edat.