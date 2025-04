Barcelona acollirà la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025 el diumenge 21 de setembre

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, i la directora d'Afers Corporatius del Grup Bimbo Ibéria, Olga Martínez, han renovat l'acord de col·laboració pel qual la multinacional continua sent la patrocinadora de la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025, que se celebrarà el diumenge 21 de setembre.

Escudé ha celebrat l'acord entre les dues parts perquè, textualment, sigui una edició molt especial: "Amb ells, la nostra cursa continua creixent edició rere edició", informa en un comunicat el consistori.

Per la seva banda, Martínez ha afirmat que cada inscripció és "molt més que una cursa", ja que es tracta d'una oportunitat per ajudar qui més ho necessita, amb la donació de 20 llesques de pa per participant al Banc d'Aliments de Barcelona.