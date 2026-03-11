Barcelona acollirà el 52 Congrés Nacional de Parcs i Jardins Públics del 25 al 28 de març

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà del 25 al 28 de març el 52 Congrés de Parcs i Jardins Públics (PARJAP), en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura i la commemoració de l'Any Gaudí, organitzats per l'Associación Española de Parques i Jardines Públicos en col·laboració amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
Durant tres dies, professionals de tots els àmbits relacionats amb els parcs i jardins compartiran experiències, projectes i visions sobre com preservar el patrimoni verd, i posaràn el focus en la gestió dels espais patrimonials, indica el congrés en un comunicat aquest dimecres.
Durant el congrés, que s'articularà en 4 blocs (paisatge i territori, transformació d'espais patrimonials, restauració de jardins històrics i gestió col·laborativa d'espais patrimonials) es lliuraran els Premis Nacionals de Jardineria PARJAP 2026, que reconeixen l'excel·lència del sector verd a Espanya.