Barcelona accelera la millora d'equipaments esportius al barri de Ciutat Meridiana

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha accelerat la millora d'equipaments esportius al barri de Ciutat Meridiana, amb l'aprovació provisional per part del districte de Nou Barris del nou planejament urbanístic.

El nou planejament també possibilitarà construir nous equipaments socials i millorar la connectivitat amb el Parc de l'Aqüeducte i amb el Parc de Collserola, segons ha explicat aquest diumenge el consistori barceloní en un comunicat.

La modificació del Pla General Metropolità en tres àmbits de Ciutat Meridiana és el pas previ imprescindible per reordenar i ajustar els espais necessaris per als projectes que es preveuen desenvolupar al barri, que tenen l'objectiu de reduir la històrica escassetat de grans equipaments i de zones verdes.

USOS PÚBLICS

La modificació no contempla aprofitaments privats i, per tant, se centra exclusivament en el Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Cuiàs, el camp de futbol Ciutat Meridiana, el Parc de l'Aqüeducte i els accessos a Collserola.

"Amb aquest canvi urbanístic resolem el pas previ per poder continuar amb l'ampliació de la xarxa d'equipaments del barri", ha assegurat el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, que ha remarcat que ara ja es poden projectar el nou CEM Can Cuiàs i nous recursos socials que necessita el barri.

Un cop la modificació del pla urbanístic general ja compta amb l'aprovació provisional per part del districte, els canvis hauran de passar per la subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, l'òrgan depenent de la Generalitat encarregat de l'aprovació definitiva del planejament.