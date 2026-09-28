Barcelona acaba la remodelació de l''illa' d'equipaments de la Sagrada Família aquesta setmana

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
L''illa' d'equipaments situada al número 425 del carrer Mallorca, al barri de la Sagrada Família de Barcelona, recuperarà aquesta setmana l'activitat després de les obres de remodelació que ha dut a terme l'Ajuntament de Barcelona.
L'espai compta amb fins a 3 equipaments municipals, un Casal de Gent Gran, el Centre Cívic Sagrada Família i el Casal Infantil del barri, que comparteixen 'illa' amb el mercat i la biblioteca de la Sagrada Família, explica el consistori en un comunicat aquest dilluns.
L'objectiu de les obres ha estat integrar millor aquest pol d'equipaments públics amb el barri, a més de guanyar espai per a més serveis, reorganitzant els usos que es donaven fins ara i generant un equipament multifuncional.
La planta baixa i la primera planta acolliran el casal de gent gran, les plantes segona i tercera el centre cívic, que té accés des de la planta baixa i, finalment, la quarta, la cinquena i la coberta tindran instal·lacions del casal infantil.
Durant la reforma també s'ha transformat la façana per integrar-la amb la resta d'equipaments de l'entorn, com la biblioteca, amb la qual es connecta a través d'un pati, i a l'interior d'illa, on hi ha el mercat.