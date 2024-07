Barcelona acaba les obres del primer tram de la reforma de la Rambla entre Colom i Santa Madrona

L'Ajuntament ha actuat en 23.000 metres quadrats



BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de transformació del primer tram de la Rambla, entre el monument a Colom i carrer de Santa Madrona, mentre continuen les obres a la resta del passeig, que s'allargaran fins el 2027, informa en un comunicat.

S'ha actuat sobre uns 23.000 metres quadrats i s'ha modificat el traçat de l'avinguda Drassanes per millorar la connexió amb el litoral i allargar la Rambla amb un nou espai urbà d'arribada al capdavant de mar.

S'ha creat una nova plaça amb arbrat que incentiva els usos socials i renova la intersecció entre el passeig, les Drassanes i Colom, i s'ha renovat el paviment amb peces de diferents formats de pedra natural (granit i pòrfir).

Respecte a la circulació, s'ha aplicat el model previst per a tota la remodelació: hi ha un únic carril per costat que admet bicis i busos, la distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i l'accés a aparcaments, i els dos carrils estan restringits al trànsit veïnal.

L'Ajuntament ha invertit uns 11,4 milions d'euros en les obres de la primera fase de la reurbanització de la Rambla, que van començar l'octubre del 2022.

LA RESTA DE LA REFORMA

El 17 de juny va començar el gruix de la reforma al passeig en els trams restants: Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes, que es faran tots alhora i en tres fases acotades en trams de 50 metres per minimitzar les afectacions.

En els primers 10 mesos afectarà la calçada i la vorera lateral del costat Besòs (el del Gòtic), els 10 mesos següents la calçada i vorera lateral del costat Llobregat (el del Raval), i els 12 últims mesos s'abordarà el passeig central per trams alterns per garantir el pas de vianants.

Mentre durin les obres, només hi haurà circulació en sentit ascendent i estarà restringida com fins ara al transport públic, serveis, emergències, trànsit local i mercaderies.

L'oficina Espai Rambla ha atès 272 persones en els seus primers 20 dies de funcionament: un 56% s'hi ha adreçat amb dubtes relacionats amb qüestions de mobilitat i transport públic, i en un 20% es tractava de demandes d'informació sobre comerç i restauració.