Publicat 17/04/2026 13:02

Barcelona acaba les obres del carrer Alfons el Magnànim del barri del Besòs i el Maresme

Imatge del circuit de salut instal·lat al carrer Alfons el Magnànim
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització del carrer Alfons el Magnànim al tram entre els carrers Jaume Fabre i Llull, al barri del Besòs i el Maresme.

S'han instal·lat circuits de salut i moviment per a la gent gran, s'han creat zones d'estada i s'ha repavimentat la vorera, informa el consistori aquest divendres en un comunicat.

El regidor de Sant Martí, David Escudé, ha emmarcat les obres en un acord amb els veïns per renovar els carrers de la zona: "Els barris de la Franja del Besòs són una prioritat per a l'Ajuntament i el districte té el ferm compromís de treballar per continuar-los millorant".

Contador

Contingut patrocinat