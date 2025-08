Barcelona acaba el costat de muntanya del nou passeig a la Gran Via que connecta amb el parc Glòries

Les obres del costat mar començaran a la tardor

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres del costat muntanya del nou passeig a la Gran Via que connecta amb el parc Glòries, i que "han permès iniciar la configuració d'aquest nou gran passeig ciutadà", informa aquest dissabte en un comunicat.

Els treballs que han acabat, de 12,5 milions d'euros, són la primera fase de transformació del tram de la Gran Via sobre els túnels de Glòries, entre el carrer Badajoz i la rambla Poblenou (és precisament l'espai que va quedar alliberat de tràfic en obrir-se aquests túnels).

Quan tot estigui acabat, el nou passeig tindrà espai verd, zones d'estada i de joc; un carril a banda i banda per a bicis, tràfic veïnal i serveis, i un espai bidireccional per a busos i tramvia.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha destacat que la ciutat guanya "un passeig verd amb zones d'estada i de joc, amb mobilitat sostenible, i a més una millor connexió entre el Clot i el Poblenou".

Aquesta reurbanització fa servir materials amb baix impacte mediambiental; el disseny afavoreix la gestió del cicle de l'aigua; l'enllumenat és de proximitat; i al final del projecte s'hauran plantat 400 arbres amb els quals es formen zones d'ombra, s'afavoreix la diversitat biològica i es delimiten les diferents zones de joc i d'estada.

COSTAT MAR

La següent fase d'obres, que començarà a la tardor, urbanitzarà el costat mar, i el desdoblament i canvi de traçat de les vies del tramvia.

En aquest cas el projecte és de l'Ajuntament de Barcelona juntament amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ja que afecta la xarxa tramviària.

La urbanització inclourà una vorera de quatre metres, un carril d'ús local i bicicletes, i un espai per al tramvia desdoblat i busos amb doble sentit.

Aquestes obres també inclouran el canvi de traçat del Trambesòs, per eliminar la via única entre la rambla Poblenou i Ciutat de Granada, i per afavorir els vianants.

TRAMVIA

El nou traçat del tramvia consisteix a confluir les vies de les línies del Trambesòs al lateral del costat mar de la Diagonal, perquè les vies de la Gran Via girin cap a la Diagonal a través de Ciutat de Granada: hi haurà un sol punt de connexió entre Glòries i Diagonal.

Aquestes obres, amb una inversió prevista de 23,3 milions d'euros per la part municipal, duraran disset mesos i han d'acabar el primer semestre del 2027; la resta de la infraestructura tramviària anirà a càrrec de l'ATM, amb una inversió de 9,24 milions finançats per la Generalitat.

Durant les obres, el tramvia quedarà afectat i s'activaran els plans alternatius de transport per reduir les afectacions.