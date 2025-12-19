Barcelona abordarà la proliferació de supermercats 24 hores a tota la ciutat amb un nou pla

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat crear un Pla Especial per abordar i frenar la proliferació de supermercats 24 a tota la ciutat a proposta d'ERC, en una iniciativa que han defensat Junts, el PSC i BComú, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.
El portaveu republicà, Jordi Coronas, ha sostingut que la solució per evitar que aquests negocis continuïn a la ciutat passa per regular, no per prohibir, sinó per protegir: "Aquest ajuntament ha de recuperar les regnes de la ciutat, perquè volem recuperar la nostra Barcelona".
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha coincidit en la necessitat d'abordar aquest tema des de la regulació i ha assegurat que el govern es prenen molt seriosament la inspecció de supermercats 24 hores i que "tots els plans d'usos que s'estan elaborant en aquests moments contemplen mesures específiques per limitar-los".