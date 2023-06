Barcala obté la reelecció com a alcalde com a candidat del partit més votat

ALACANT, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP Luis Barcala ha estat reelegit aquest dissabte alcalde d'Alacant en el ple d'investidura de l'Ajuntament. Ha aconseguit la vara de comandament com a cap de llista del partit més votat el passat 28 de maig, després de no ser triat en primera votació per la resta de la corporació.

El ple d'investidura s'ha celebrat des de les 10.20 hores al Saló Blau de l'Ajuntament, després de retardar-se uns 20 minuts respecte de l'horari previst.

En la primera votació, Barcala ha aconseguit els 14 vots a favor dels regidors del PP, d'una corporació de 29 edils, per la qual cosa no ha assolit la majoria absoluta necessària, fixada en 15 vots.

La resta de formacions s'han votat a si mateixes. En concret, la candidata del PSPV, Ana Barceló, n'ha sumat vuit; Carmen Robledillo, de Vox, quatre; Rafa Mas, de Compromís, n'ha aconseguit dos; i Manolo Copó, d'Esquerra Unida-Unides Podem, un. En la primera votació cap candidat ha aconseguit la majoria absoluta. Posteriorment, Barcala ha estat triat com a cap de llista de la candidatura més votada.

Luis Barcala ha jurat l'acta de regidor en castellà amb la fórmula habitual, i s'ha compromès per la seva "consciència i honor", a complir les "obligacions" corresponents al seu càrrec, amb "respecte i lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat".

Igualment, 18 edils més han jurat el càrrec en castellà. Entre els quals, Copó s'ha sortit de la fórmula establerta i en dir que jura lleialtat al rei ha afegit "per imperatiu legal". Així mateix, en valencià han promès el càrrec cinc edils més i en castellà ho han promès els cinc restants.

L'acte ha arrencat amb la constitució de la nova corporació municipal de l'Ajuntament d'Alacant, que compta amb 15 homes i 14 dones. El secretari general del ple ha nomenat els nous edils, primer del PSPV-PSOE, i seguidament de Compromís, Vox, PP i Esquerra Unida-Unides Podem.

Posteriorment, s'ha constituït la mesa d'edat, integrada pel regidor de més edat, que ha estat Miguel Castelló (PSPV), que l'ha presidit fins a l'elecció del nou alcalde; i de menys edat, Sara Llobell (Compromís), que ha actuat de secretària. Això ha donat motiu a la presa de possessió dels edils, amb el jurament o promesa, a la constitució de l'Ajuntament i, finalment, a l'elecció de l'Alcaldia.

En el ple d'investidura hi ha assistit, entre d'altres, la consellera d'Innovació i Universitats en funcions, Josefina Bueno, i la que ha estat vicealcaldesa i edil de Ciutadans durant la legislatura 2019-2023, Mari Carmen Sánchez. Igualment, també hi ha assistit el síndic de greuges i exalcalde socialista d'Alacant, Ángel Luna, i la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro.