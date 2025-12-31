El ban de Collboni per fi d'any demana "civisme per conviure" i defensa l'habitatge assequible

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
"Us demano que feu Barcelona encara més vostra. Participeu en el seu teixit associatiu"
BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -
El Ban municipal per fi d'any de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana aquest dimecres "civisme per conviure" i assegura que la convivència és un compromís de tothom.
"Com les grans capitals europees i del món, Barcelona, capital de Catalunya, és un lloc de trobada i de respecte entre persones diverses", informa l'Ajuntament en un comunicat l'últim dia de 2025.
També defineix el civisme: "La cura de l'espai compartit, però també del que som, dels nostres valors compartits", i afegeix que forma part de la identitat barcelonina.
Assegura que una ciutat és la seva gent: "Us demano que feu Barcelona encara més vostra. Participeu en el seu teixit associatiu, feu del civisme un motor de la comunitat".
Collboni assegura que l'Ajuntament "assumeix com a causa prioritària" garantir el dret dels barcelonins en general i dels joves en particular a un habitatge assequible, per quedar-se a la ciutat.
NETEJA, SEGURETAT, FEINA
També prioritza uns carrers nets, segurs, equitatius i climàticament sostenibles; una economia amb oportunitats i feina digna, i uns serveis públics que cuidin les persones "al llarg de totes les etapes de la vida, amb cura especial dels més vulnerables".
Ho defensa per a tots els barris, perquè tots mereixen "les mateixes oportunitats, la mateixa qualitat de serveis i la mateixa atenció pública".
L'alcalde mostra a més "l'orgull i la responsabilitat" de treballar per a Barcelona perquè té una identitat forta, una diversitat enriquidora, i la convivència com a valor compartit.